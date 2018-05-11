Индийские военные повысили комфортность российского танка
Боевые машины сделали более удобными для передвижения командиров.
Речь идет о танках Т-90С. На них, прямо поверх башен, установили кресла, чтобы высокопоставленным военным было комфортнее находиться на броне и наблюдать за маневрами.
Фото одного из таких модифицированных танков было сделано во время недавних учений, в которых были задействованы свыше 250 тысяч военнослужащих, бронетехника и авиация, сообщает РИА «Новости».
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