Индия запускает военную космическую программу

Индия в ближайшее готовится в ближайшее время запустить в космос военный спутник собственного производства.

Ранее страна запустила новую ракету Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III, способную выводить на низкую околоземную орбиту спутники массой до четырех тонн, что, по мнению экспертов, может означать стремление Индии стать одной из ведущих космических держав.

Западные аналитики не исключают, что Индия может создать противоспутниковое оружие, однако власти страны уверяют, что собираются использовать космос исключительно в мирных целях.

По словам экспертов, наличие возможности для запуска противоспутникового оружия может стать козырем Индии в международных переговорах.

Индия является шестой космической державой в мире после России, США, Китая, Европы и Японии, сообщает Life.

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