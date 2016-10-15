Индия закупит в России ЗРК и фрегаты
Главы Индии и России подписали соглашение о поставке российской военной техники. В документе прописана покупка у Москвы комплексов С-400 и фрегатов проекта 11356.
Сегодня в Индии проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает Российская газета. По итогам встречи ожидается подписание 18 документов по сотрудничеству в различных сферах. Уже известно, что стороны договорились о поставке из России зенитно-ракетных комплексов "Триумф" и сторожевых кораблей.
С-400 предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Фрегаты проекта 11356 предназначены для отражения воздушных атак и ведения надводного и подводного боя.
Следующая новость Турпоток в Крым вырос почти на четверть
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии