Индия закупит в России ЗРК и фрегаты

Главы Индии и России подписали соглашение о поставке российской военной техники. В документе прописана покупка у Москвы комплексов С-400 и фрегатов проекта 11356.

Сегодня в Индии проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает Российская газета. По итогам встречи ожидается подписание 18 документов по сотрудничеству в различных сферах. Уже известно, что стороны договорились о поставке из России зенитно-ракетных комплексов "Триумф" и сторожевых кораблей.

С-400 предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Фрегаты проекта 11356 предназначены для отражения воздушных атак и ведения надводного и подводного боя.