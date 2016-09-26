Индия вывела на орбиту 8 спутников

Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые провела многоступенчатый орбитальный запуск ракеты PSLV и вывела восемь спутников на две разновысотные орбиты, сообщает РИА Новости

Ракета взлетела с площадки космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Она доставит на две различные орбиты высотой 689 и 730 км три собственных спутника, три алжирских, один спутник Канады и один - США. Их общий вес составил 371 кг, продолжительность пуска ракеты - 2 часа 15 минут.

Ракета-носитель PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) предназначена для вывода на низкую околоземную, полярную и солнечно-синхронную орбиты коммерческих космических аппаратов. К настоящему времени совершено уже 36 запусков ракет серии PSLV, из которых только два признаны неудачными.