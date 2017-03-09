Индия выдвинула России условия для совместной работы над истребителем
Индия заявила о готовности развивать совместный с Россией проект истребителя пятого поколения FGFA, если российская сторона полностью передаст свои технологии, сообщили местные СМИ со ссылкой на Минобороны Индии.
Ранее между странами был заключен контракт по поставке Россией истребителей Су-30МКИ, который не предусматривал передачу технологий. По мнению правительства Индии, такой контракт является просчетом властей.
Теперь Индия требует от России передать технологии в масштабах достаточных для того, чтобы в дальнейшем самостоятельно модернизировать истребители. Передача Россией технологий должна помочь Индии развивать собственный проект среднего истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), сообщает «Федерал пресс».
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