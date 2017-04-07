Индия расширяет возможности для российского туризма

Индийский посол в России Панкадж Саран рассказал о новых правилах посещения страны российскими туристами и бизнесменами, пишет РБК.

В Москве по запросу гражданам РФ будут выдавать многократные визы со сроком действия до пяти лет.

Власти Индии и России, по утверждению посла, работают в направлении перехода на безвизовый режим между двумя странами, но пока еще не решили все нюансы этого вопроса.

Согласно действующим правилам, россияне, прибывающие в Индию, получали однократную визу на 30 дней, стоимость которой равнялась 60 долларам с человека.

Туристическая виза выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия многократных виз до сих пор составляет от 90 до 180 дней и стоит 7 тысяч рублей с человека.