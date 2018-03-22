Индия построит город на Луне

Индийское космическое агентство ISRO заявило о планах построить на Луне квартиры для космонавтов.

В настоящее время индийские специалисты вместе с инженерами по безопасности разрабатывают первые места обитания колонистов.

Вместе с тем, первый город на Луне, согласно представленному эскизу, не будет похож на современную Москву или Нью-Йорк, а больше смахивает на иглу — ледяные жилища эскимосов.

По словам представителей индийского космического агентства, эксперименты с лунным жильем связаны с проверкой свойств материалов и растворов, необходимых для сборки прочных и надёжных конструкций, сообщает Life.

Новости по теме
Теги:
Места: Индия
События: космос
Следующая новость Литва может выслать российских дипломатов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО