Индия построит город на Луне

Индийское космическое агентство ISRO заявило о планах построить на Луне квартиры для космонавтов.

В настоящее время индийские специалисты вместе с инженерами по безопасности разрабатывают первые места обитания колонистов.

Вместе с тем, первый город на Луне, согласно представленному эскизу, не будет похож на современную Москву или Нью-Йорк, а больше смахивает на иглу — ледяные жилища эскимосов.

По словам представителей индийского космического агентства, эксперименты с лунным жильем связаны с проверкой свойств материалов и растворов, необходимых для сборки прочных и надёжных конструкций, сообщает Life.