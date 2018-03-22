Индия построит город на Луне
Индийское космическое агентство ISRO заявило о планах построить на Луне квартиры для космонавтов.
В настоящее время индийские специалисты вместе с инженерами по безопасности разрабатывают первые места обитания колонистов.
Вместе с тем, первый город на Луне, согласно представленному эскизу, не будет похож на современную Москву или Нью-Йорк, а больше смахивает на иглу — ледяные жилища эскимосов.
По словам представителей индийского космического агентства, эксперименты с лунным жильем связаны с проверкой свойств материалов и растворов, необходимых для сборки прочных и надёжных конструкций, сообщает Life.
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