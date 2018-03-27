Индия получила российский газ

Природный газ из России добрался до Индии. Первую поставку совершила дочерняя компания «Новатэка».

Речь идет о Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. Поставленный в Индию сжиженный газ произведен на заводе «Ямал СПГ».

Первый зампред правления «Новатэка» Лев Феодосьев назвал расширение географии поставок и рост присутствия на рынках Азии одним из основным приоритетов стратегии компании. «Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления», - цитирует его пресс-служба компании.