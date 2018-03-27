Индия получила российский газ
Природный газ из России добрался до Индии. Первую поставку совершила дочерняя компания «Новатэка».
Речь идет о Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. Поставленный в Индию сжиженный газ произведен на заводе «Ямал СПГ».
Первый зампред правления «Новатэка» Лев Феодосьев назвал расширение географии поставок и рост присутствия на рынках Азии одним из основным приоритетов стратегии компании. «Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления», - цитирует его пресс-служба компании.
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