Индивидуальным предпринимателям запретят торговать пивом

Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому Индивидуальные предприниматели с 1 июля 2017 года не смогут заниматься розничной продажей пива.

Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении редакции газеты "Коммерсант", розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи может осуществляться только организациями.

В пояснительной записке говорится, что необходимость запрета вызвана тем, что ИП не в полной мере декларируют объемы розничных продаж пива.

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Теги:
Места: Россия
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