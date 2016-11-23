Индивидуальным предпринимателям запретят торговать пивом
Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому Индивидуальные предприниматели с 1 июля 2017 года не смогут заниматься розничной продажей пива.
Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении редакции газеты "Коммерсант", розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи может осуществляться только организациями.
В пояснительной записке говорится, что необходимость запрета вызвана тем, что ИП не в полной мере декларируют объемы розничных продаж пива.
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