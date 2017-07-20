В Индии запустили поезд на солнечных батареях
В Индии удачно завершились тестирования поезда, который работает на солнечных батареях. Проект принадлежит государственной ж/д компании, которая является самым крупным перевозчиком в Азии.
Инновационный пассажирский поезд, работающий от энергии солнца, двигается благодаря дизельному локомотиву. После этого, к работе подключаются солнечные батареи, расположенные на крыше состава. Благодаря батареям в поезде имеется электричество, работаю вентиляторы, экраны с информацией, - сообщает «Экономика сегодня».
Власти города Дели заявляют, что поезд на солнечных батареях поможет сэкономить до 21 тысячи литров дизтоплива в год. В Индии хотят перевести работу железнодорожной системы на солнечную энергию в течение десяти лет.
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