В Индии запустили поезд на солнечных батареях

В Индии удачно завершились тестирования поезда, который работает на солнечных батареях. Проект принадлежит государственной ж/д компании, которая является самым крупным перевозчиком в Азии.

Инновационный пассажирский поезд, работающий от энергии солнца, двигается благодаря дизельному локомотиву. После этого, к работе подключаются солнечные батареи, расположенные на крыше состава. Благодаря батареям в поезде имеется электричество, работаю вентиляторы, экраны с информацией, - сообщает «Экономика сегодня».

Власти города Дели заявляют, что поезд на солнечных батареях поможет сэкономить до 21 тысячи литров дизтоплива в год. В Индии хотят перевести работу железнодорожной системы на солнечную энергию в течение десяти лет.