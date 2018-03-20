В Индии взрыв смартфона убил человека

В Индии 18-летняя жительница штата Одиша Ума Орам погибла в результате взрыва своего смартфона.

Инцидент произошел во время разговора. При этом гаджет был подключен к зарядному устройств. Взрывом девушке травмировало руку, грудь и ногу. Пострадавшая была госпитализирована, но медики не смогли ее спасти, передает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Причина, которая могла привести к взрыву смартфона не называется.