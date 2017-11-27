В Индии врачи извлекли из пациента 7кг железа

Индийские медики были шокированы, обнаружив в желудке пациента множество металлических предметов.

Операция проводилась в одной из клиник города Сатна. К медикам обратился за помощью 35-летний велорикша Максуд Хан. Он жаловался на боли в желудке.

Его отправили на эндоскопию, которая показала, что наличие большого числа посторонних предметов. Во время операции хирурги извлекли более двухсот монет, множество гвоздей, болтов, гаек, бритвенных лезвий и других предметов.

По словам родственников Хана, он страдал от депрессии и в этом состоянии глотал попадавшиеся под руку предметы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.