В Индии врачи извлекли из пациента 7кг железа
Индийские медики были шокированы, обнаружив в желудке пациента множество металлических предметов.
Операция проводилась в одной из клиник города Сатна. К медикам обратился за помощью 35-летний велорикша Максуд Хан. Он жаловался на боли в желудке.
Его отправили на эндоскопию, которая показала, что наличие большого числа посторонних предметов. Во время операции хирурги извлекли более двухсот монет, множество гвоздей, болтов, гаек, бритвенных лезвий и других предметов.
По словам родственников Хана, он страдал от депрессии и в этом состоянии глотал попадавшиеся под руку предметы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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