В Индии создадут самый дешевый электромобиль
Индийский автопроизводитель Tata превращает самую бюджетную свою модель – Nano в электромобиль.
К участию в проекте привлечена еще одна местная компания – Jayem Automotives. Она будет заниматься производством электродвигателя. Первоначально автомобиль будет выпущен на рынок как Jayem Neo, а затем появится версия от Tata, сообщает НСН.
Предполагается, что полного заряда электромобилю будет хватать на 150-200 километров. Стоимость новой модели составит полмиллиона рупий (около 450 тысяч рублей).
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