В Индии создадут самый дешевый электромобиль

Индийский автопроизводитель Tata превращает самую бюджетную свою модель – Nano в электромобиль.

К участию в проекте привлечена еще одна местная компания – Jayem Automotives. Она будет заниматься производством электродвигателя. Первоначально автомобиль будет выпущен на рынок как Jayem Neo, а затем появится версия от Tata, сообщает НСН.

Предполагается, что полного заряда электромобилю будет хватать на 150-200 километров. Стоимость новой модели составит полмиллиона рупий (около 450 тысяч рублей).