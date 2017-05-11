В Индии под рухнувшей стеной погибли более 20 человек

В Индии жертвами обрушения стены стали свыше 20 человек. Еще около 30 пострадали.

Инцидент произошел на свадьбе в штате Раджастхан. Причиной разрушения стены стала пыльная буря.

Данные о жертвах происшествия разнятся. По сведениям различных источников, обрушившаяся стена погребла под собой от 23 до 25 человек. В числе погибших четверо детей, передает URA.RU.