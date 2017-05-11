В Индии под рухнувшей стеной погибли более 20 человек
В Индии жертвами обрушения стены стали свыше 20 человек. Еще около 30 пострадали.
Инцидент произошел на свадьбе в штате Раджастхан. Причиной разрушения стены стала пыльная буря.
Данные о жертвах происшествия разнятся. По сведениям различных источников, обрушившаяся стена погребла под собой от 23 до 25 человек. В числе погибших четверо детей, передает URA.RU.
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