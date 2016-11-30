В Индии планируют объединить 30 рек в одну
Власти Индии хотят соединить каналами все крупные реки в стране, сделав из 30-ти рек одну длинную.
Как отмечается в сообщении, общая протяженность объединенной реки составит 12 тысяч километров. Таким образом, если задумку индийских властей удастся воплотить в жизнь, новая река в два раза превысит длину египетского Нила.
По мнению авторов идеи, такая мера позволит перебрасывать воду во время засух и наводнений, а также создать 35 миллионов гектаров пахотных земель, сообщает «Федерал пресс».
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