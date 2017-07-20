В Индии пациент играл на гитаре во время операции на мозге
В Индии хирурги заставили пациента играть на гитаре во время проведения операции на мозге, которая длилась семь часов.
Как уточняется в материале, 37-летний Абхишек Прасад играл на гитаре для того, чтобы врачи могли наглядно увидеть, успешно ли проходит хирургическое вмешательство.
Отмечается, что пациент страдал от неврологического расстройства и обратился к специалистам после того, как его перестали слушаться пальцы.
По словам доктора Шарана Шринивасана, пациент все время был в сознании, а игра на гитаре была нужна для того, чтобы понять, где именно находится проблема.
«К концу операции мои пальцы играли на все 100 процентов, и я мог ими двигать так, как раньше», — цитирует Life слова счастливого пациента.
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