В Индии несколько ослов угодили в тюрьму

В индийском штате Уттар-Прадеш восемь ослов отправили за решетку за порчу зеленых насаждений у здания тюрьмы.

Ослы провели в исправительном учреждении четыре дня. Хозяин, попытавшийся их вызволить, потерпел неудачу. Поэтому ему пришлось обращаться к одному из местных политиков, чтобы он замолвил за животных словечко.

Владельца ослов попросили внимательнее следить за животными и предупредили, что в следующий раз будут приняты меры уже к нему самому, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.