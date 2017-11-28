В Индии несколько ослов угодили в тюрьму
В индийском штате Уттар-Прадеш восемь ослов отправили за решетку за порчу зеленых насаждений у здания тюрьмы.
Ослы провели в исправительном учреждении четыре дня. Хозяин, попытавшийся их вызволить, потерпел неудачу. Поэтому ему пришлось обращаться к одному из местных политиков, чтобы он замолвил за животных словечко.
Владельца ослов попросили внимательнее следить за животными и предупредили, что в следующий раз будут приняты меры уже к нему самому, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
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