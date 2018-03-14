В Индии найдена статуя возрастом свыше тысячи лет

Индийские археологи нашли одну из самых древних на сегодня статуй бога Шивы.

Находка была сделана на побережье реки Хиракуд, неподалеку от населенного пункта Бандха Пара. Она датируется VII-VIII веками нашей эры. Высота статуи составляет1,2 метра, ширина – 0,9 метра. При этом весит она около 200 килограммов.

По мнению ученых, статуя могла украшать вершину храма. Они не исключают, что это храм до сих-пор находится под землей, сообщает издание The New Indian Express.