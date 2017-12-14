В Индии министра счастья разыскивают за убийство

Министр счастья индийского штата Мадхья-Прадеш Лал Сингх Арья обявлен полицией в розыск. Его подозревают в убийстве.

Преступление о котором идет речь, было совершено в 2009 году. Тогда был убит один из оппозиционных политиков.

«Мы уверены, что сможем напасть на его след», цитирует представителя местной полиции издание New York Post.

Арья возглавил министерство счастья впрошлом году. Кроме того, он являетя главо еще пяти департаментов.