В Индии живет божество карлик

Жители индийского штата Пенджаб поклоняются 21-летнему молодому человеку Манприту Сингху, рост которого составляет всего 58 сантиметров, а вес — чуть менее семи килограммов, считая его индуистским божеством.

Как отмечается в материале, врачи утверждают, что Сингх родился здоровым ребенком, но потом его физическое развитие резко остановилось. Выяснить причины, по которым молодому человеку не удалось достичь среднего роста человека, местным медикам не удалось. Семья Сингха настолько бедна, что не в состоянии вывезти Манприта на медицинское обследование в другой город и тем более в другую страну.

По словам матери молодого человека, врачи утверждали, что Манприт страдает от редкого заболевания щитовидной железы.

При этом местные жители не считают Манприта инвалидом, а боготворят его и приходят к нему, чтобы получить благословение, сообщает Life.

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