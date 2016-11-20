В Индии жертвами железнодорожной катастрофы стали 60 человек
В индийском штате Уттар-Прадеш, неподалеку от города Канпур сошел с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере 60 человек погибли.
Еще 150 человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Times of India. Причина инцидента пока не называется.
Глава правительства Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным жертв катастрофы. Он заверил, что власти страны держат ситуацию под контролем.
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