В Индии изъята партия самогона для подкупа избирателей

Полиция индийского штаба Пенджаб изъяла партию самогона, предназначенного для подкупа избирателей на предстоящих в феврале выборах в местные законодательные органы.

На подпольный самогонный цех правоохранители вышли благодаря информаторам. В рейде участвовали более 120 правоохранителей и представителей других силовых ведомств.

Они конфисковали свыше 25 тысяч литров самогона, а также уничтожили оборудование для его производства. Однако тем, кто работал в цеху, удалось скрыться. Полиция начала розыск, в число подозреваемых включены несколько десятков человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.