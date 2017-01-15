В Индии изъята партия самогона для подкупа избирателей
Полиция индийского штаба Пенджаб изъяла партию самогона, предназначенного для подкупа избирателей на предстоящих в феврале выборах в местные законодательные органы.
На подпольный самогонный цех правоохранители вышли благодаря информаторам. В рейде участвовали более 120 правоохранителей и представителей других силовых ведомств.
Они конфисковали свыше 25 тысяч литров самогона, а также уничтожили оборудование для его производства. Однако тем, кто работал в цеху, удалось скрыться. Полиция начала розыск, в число подозреваемых включены несколько десятков человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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