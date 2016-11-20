В Индии число жертв крушения поезда достигло 119

Иностранные СМИ сообщают, что в Индии при крушении поезда погибли 119 человек. Ранее сообщалось о 115 жертвах.

Спасатели пока не получили доступ в одному из вагонов. Когда это случится, данные о погибших могут значительно измениться, сообщает "Коммерсантъ". Еще не менее 150 человек получили травмы. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Всего в поезде находилось около 500 человек.

Сегодня утром на севере Индии с рельсов сошли 14 вагонов поезда. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Причина происшествия не установлена.