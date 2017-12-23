В Индии 27 человек погибли при падении автобуса в реку

Не менее 27 человек погибли при падении автобуса с 50 пассажирами в реку в Индии.

Как сообщает ТАСС, авария произошла в округе Савай-Мадхопур северо-западного штата Раджастхан. Автобус с 50 пассажирами вылетел с моста и упал в реку.

Известно о большом количестве пострадавших, однако их точное количество не называется. Причина аварии выясняется.

В августе 2017 года автобус с 20 рабочими упал в Керченский пролив,12 из них погибли.