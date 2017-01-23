В Индии более 40 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы

В Индии при сходе поезда с рельсов погиб 41 человек и еще 68 получили ранения.

Инцидент произошел в ночь на 22 января на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. Состав следовал по маршруту Джагдалпур-Бхубанешвар. По неустановленным пока причинам локомотив и восемь из 22 вагонов сошли с рельсов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Не исключается, что количество жертв катастрофы может еще возрасти. Первоначально сообщалось о 39 погибших.