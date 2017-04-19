В Индии автобус с пассажирами вылетел в реку

В индийском округе Шимла (штат Химачал-Прадеш) в районе реки Тонс пассажирский автобус вылетел в реку.

По последним данным, погибло 44 человека. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров, сообщает РИА Новости.

По официальной статистике, ежедневно в ДТП гибнет около 400 индийцев, а за год эта цифра составляет почти 150 тысяч. Основная причина - перегруженность и плохое состояние дорог, а также неаккуратное вождение.

Округ Шимла расположен среди юго-западных отрогов Гималаев. Средняя высота над уровнем моря — 2397 метров.