В Индии автобус с пассажирами вылетел в реку
В индийском округе Шимла (штат Химачал-Прадеш) в районе реки Тонс пассажирский автобус вылетел в реку.
По последним данным, погибло 44 человека. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров, сообщает РИА Новости.
По официальной статистике, ежедневно в ДТП гибнет около 400 индийцев, а за год эта цифра составляет почти 150 тысяч. Основная причина - перегруженность и плохое состояние дорог, а также неаккуратное вождение.
Округ Шимла расположен среди юго-западных отрогов Гималаев. Средняя высота над уровнем моря — 2397 метров.
Следующая новость Минэнерго Украины подало документ о запрете импорта угля из РФ
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии