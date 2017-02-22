Индиец кулаком разбил 124 кокоса за минуту

Новый мировой рекорд по разбиванию кокосов на скорость установил 25-летний механик из Индии Абиш Доминик.

Он разбил 124 кокоса менее чем за минуту, нанося кулаком всего лишь по одному удару.

Отмечается, что индиец не смог разбить все кокосы, однако улучшил предыдущий мировой рекорд, установленный немцем Мухамедом Кахримановичем, на шесть кокосов, сообщает Daily Mail.

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