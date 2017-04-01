На индексацию страховых пенсий в апреле ПФР потратит 14 миллиардов рублей

С 1 апреля в соответствии с Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» страховая часть пенсии для неработающих пенсионеров повысится на 0,38%.

Увеличение выплат определено исходя из разницы между прогнозируемым уровнем инфляции на 2017 год - 5,8% - и фактическим уровнем инфляции за 2016 год, которая составила 5,4%. С 2017 года индексация будет происходить на основе фактических показателей инфляции за предшествующий год.

По данным РИА Новости, на увеличение страховых пенсий ПФР направит около 14 миллиардов рублей.

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату 5 тысяч рублей. Таким образом, с учетом проведенных 1 февраля и 1 апреля индексаций страховых пенсий, а также единовременной выплаты в 5 тысяч рублей рост пенсий в 2017 году составит 2-2,1%.