На инаугурации Трампа будет присутствовать посол РФ в США
На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, от России будет присутствовать действующий посол РФ в США Сергей Кисляк, сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что его кандидатура не выбиралась кем-то лично, так как мероприятие такого уровня должен представлять официальный посол.
Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборах в США. Его соперницей в президентской гонке была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, представлявшая партию демократов, сообщает интернет-издание Oane.ws.
Следующая новость Украинский пограничник насмерть замерз в Одесской области
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии