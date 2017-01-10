На инаугурации Трампа будет присутствовать посол РФ в США

На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, от России будет присутствовать действующий посол РФ в США Сергей Кисляк, сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что его кандидатура не выбиралась кем-то лично, так как мероприятие такого уровня должен представлять официальный посол.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборах в США. Его соперницей в президентской гонке была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, представлявшая партию демократов, сообщает интернет-издание Oane.ws.