Имущество фабрики Roshen останется под арестом до сентября

Имущество принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко кондитерской фабрики Roshen, которая находится в Липецке, арестовано до 13 сентября.

Срок ареста был продлен решением Басманного суда Москвы. В пресс-службе компании заявили о намерении его обжаловать, передает RNS. При этом подчеркнули, что стоимость арестованного имущества значительно превышает размер якобы причиненного ущерба.

Почти полтора десятка зданий, принадлежащих фабрике, были арестованы в конце прошлого года. Основанием для этого послужили претензии к предприятию со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) России.