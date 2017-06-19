Имущество фабрики Roshen останется под арестом до сентября
Имущество принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко кондитерской фабрики Roshen, которая находится в Липецке, арестовано до 13 сентября.
Срок ареста был продлен решением Басманного суда Москвы. В пресс-службе компании заявили о намерении его обжаловать, передает RNS. При этом подчеркнули, что стоимость арестованного имущества значительно превышает размер якобы причиненного ущерба.
Почти полтора десятка зданий, принадлежащих фабрике, были арестованы в конце прошлого года. Основанием для этого послужили претензии к предприятию со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
Следующая новость Франция лишилась правительства
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии