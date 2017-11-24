Имущество Чарльза Мэнсона получит его друг по переписке
Серийный убийца Чарльз Мэнсон, недавно скончавшийся в тюрьме, завещал все имущество своему другу по переписке.
В состав наследства входят деньги, одежда Мэнсона, права на рисунки преступника и «каталог эксклюзивной музыки», сообщает портал TMZ. Имя человека, которому убийца оставил свое имущество не называется. Право на наследство подтверждается завещанием Мэнсона, написанные еще в начале 2000-х годов.
Получатель наследства рассказал порталу, что начал писать преступнику письма еще в 90-х годах. Мэнсон ответил ему только после 50 посланий. Мужчина также несколько раз навещал убийцу в тюрьме.
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