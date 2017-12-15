Имущество Алексея Улюкаева останется под арестом

Имущество экс-министра МЭР Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, останется под арестом до тех пор, пока не будет выплачен штраф в 130 миллионов рублей.

Суд оставил под арестом земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги, находящиеся на счетах в Сбербанке и ВТБ 24, а также денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративный закладки из серебряного сплава, сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Она добавила, что «часть вещественных доказательств по делу суд постановил уничтожить». Защита Улюкаева намерена обжаловать решение суда как незаконное и несправедливое.

Экс-глава МЭР был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвития заключения, которое позволило «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти», сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия
Организации: МЭР
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