Импорт в Россию яблок из Белоруссии в пять раз превысил урожай
Генпрокуратура России что в 2015 году из Белоруссии поступили яблоки и грибы, объем которых в пять раз превышает урожай, собранный на территории союзного государства.
Заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский отметил, что на границе с Белоруссией отсутствует фитосанитарный контроль и продукция часто ввозится без необходимых сертификатов. В 2015 году Белоруссия поставила в РФ 573 тысячи тонн яблок и грибов. Данные Минсельхоза Белоруссии об урожае отражают показатели, которые меньше этой цифры в пять раз.
Заявление прозвучало на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур двух стран, сообщает ТАСС.
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