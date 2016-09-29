Импорт в Россию яблок из Белоруссии в пять раз превысил урожай

Генпрокуратура России что в 2015 году из Белоруссии поступили яблоки и грибы, объем которых в пять раз превышает урожай, собранный на территории союзного государства.

Заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский отметил, что на границе с Белоруссией отсутствует фитосанитарный контроль и продукция часто ввозится без необходимых сертификатов. В 2015 году Белоруссия поставила в РФ 573 тысячи тонн яблок и грибов. Данные Минсельхоза Белоруссии об урожае отражают показатели, которые меньше этой цифры в пять раз.

Заявление прозвучало на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур двух стран, сообщает ТАСС.