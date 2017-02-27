Имперские планы русского миллионера Бакова потерпели фиаско в Тихом океане

Экс-депутат Госдумы от Монархической партии, миллионер Антон Баков потерпел фиаско в переговорах с Республикой Кирибати, расположенной в Тихом океане, об аренде трех необитаемых островов с целью их индустриального развития.

Правительство островного государства отказало миллионеру, основываясь на выводах специальной комиссии по внешним инвестициям. Бывший член правительства королевства Тонга Ситивени Халапуа поздравил Кирибати с отказом от предложения Бакова, пишет «Лента.ру» со ссылкой на информацию BBC News и Radio New Zealand.

По словам бывшего члена кабмина, республика остро нуждается во внешних инвестициях, но, несмотря на это, отстаивает свои принципы.

На арендованных землях Кирибати российский миллионер Баков собирался построить аэропорты, морские порты, солнечные электростанции, больницы, школы и даже Университет Российской империи.

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