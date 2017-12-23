Император Японии готов начать процедуру по передаче трона
Император Японии Акихито готовится к передаче трона своему сыну. Об этом он заявил в свой 84-й день рождения.
Датой отречения называется 30 апреля 2019 года, передает телеканал «360». Император сказал: «В оставшиеся дни я буду, выполняя функции символа нации, готовиться к наследованию для перехода в новую эпоху».
Акихито заявил о намерении передать трон в августе 2016 года. Причиной называется возраст императора, из-за которого ему стало трудно выполнять обязанности.
Закон об императорском доме не предполагает прижизненную передачу трона. Из-за этого комиссия на протяжении 10 месяцев рассматривала вопрос об отречении императора.
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