Император Японии готов начать процедуру по передаче трона

Император Японии Акихито готовится к передаче трона своему сыну. Об этом он заявил в свой 84-й день рождения.

Датой отречения называется 30 апреля 2019 года, передает телеканал «360». Император сказал: «В оставшиеся дни я буду, выполняя функции символа нации, готовиться к наследованию для перехода в новую эпоху».

Акихито заявил о намерении передать трон в августе 2016 года. Причиной называется возраст императора, из-за которого ему стало трудно выполнять обязанности.

Закон об императорском доме не предполагает прижизненную передачу трона. Из-за этого комиссия на протяжении 10 месяцев рассматривала вопрос об отречении императора.