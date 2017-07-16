В РФС не имеют претензий к работе арбитра на матче за Суперкубок России

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский сообщил, что не имеет претензий к работе арбитра на матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом».

Он заявил: «У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова».

Напомним, что матч завершился победой подопечных Массимо Карреры со счетом 2:1.

Ранее футбольный клуб «Локомотив» заявил, что соперник может получить техническое поражение, так как защитник «Спартака» Георгий Джикия не имел права участвовать в соревнованиях, поскольку был удален с поля в матче с «Арсеналом». Эта дисквалификация автоматически перенеслась на сезон-2017/18.

Вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев также считает, что ошибка судьи привела «Спартак» к победе, пишет RT.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: футбол, спорт
Следующая новость Из Звездного городка на Байконур отправился новый экипаж МКС

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО