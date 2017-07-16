В РФС не имеют претензий к работе арбитра на матче за Суперкубок России

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский сообщил, что не имеет претензий к работе арбитра на матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом».

Он заявил: «У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова».

Напомним, что матч завершился победой подопечных Массимо Карреры со счетом 2:1.

Ранее футбольный клуб «Локомотив» заявил, что соперник может получить техническое поражение, так как защитник «Спартака» Георгий Джикия не имел права участвовать в соревнованиях, поскольку был удален с поля в матче с «Арсеналом». Эта дисквалификация автоматически перенеслась на сезон-2017/18.

Вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев также считает, что ошибка судьи привела «Спартак» к победе, пишет RT.