МГУ имени Ломоносова вошел в тройку лидеров рейтинга лучших вузов БРИКС

В рейтинг лучших вузов БРИКС и развивающихся стран вошли 24 российских высших учебных заведений. Третье место по востребованности выпускников в мире досталось МГУ имени Ломоносова. Московский физико-технический институт МФТИ занял 12 место,

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ оказался на 19 место, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики разместился на 27 строчке рейтинга, Санкт-Петербургский государственный университет занял 30 место, Новосибирский государственный университет НГУ - 38-место и Высшая школа экономики ВШЭ заняла 48 строчку топа лучших вузов.

Всего в топ The BRICS & Emerging Economies Rankings, который составляется британским журналом Times Higher Education (THE) уже в четвертый раз, вошли 300 вузов из 48 стран мира.

В рейтинге больше всех представлены китайские и индийские вузы. Кроме того, в топ попали университеты из Болгарии, Хорватии, Латвии, Туниса, Филиппин, Шри-Ланки и непризнанной республики Северный Кипр.

Лидером рейтинга стал Шанхайский университет, вторая строчка досталась китайскому университету Цинхуа, сообщают «Народные новости».