ЕКА не имеет претензий к «Роскосмосу» по выполнении миссии ExoMars-2016

Российская государственная корпорация по космической деятельности в полном объеме выполнила все обязательства при выполнении совместной российско-европейской миссии ExoMars-2016, - констатировали в Европейском космическом агентстве.

- Неудача Schiaparelli никаким образом не связана с работой российских партнеров, и ЕКА безусловно рассчитывает на реализацию дальнейших проектов в совместных миссиях – как автоматических, так и пилотируемых, - цитирует главу ЕКА Йохана-Дитриха Вернера «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

В российском космическом ведомстве также напомнили, что в зоне его ответственности находились запуск миссии при помощи РН «Протон» и два из четырех научных приборов (ACS и FREND) орбитального модуля TGO, которые успешно функционируют на орбите Марса.

Производство и разработка модуля Schiaparelli , потерпевшего крушение при попытке достичь поверхности Марса, находились в зоне ответственности ЕКА.

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