Илюмжинов рассказал о вызове на собеседование в посольство США

Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов рассказал о том, что его вызвали на дополнительное собеседование в посольство США.

- В прошлую среду я был на собеседовании в посольстве, они дополнительно мне прислали запрос: какие страны я посетил за последние 15 лет, хронология, сколько дней и копии всех паспортов. Я отнес, со мной беседовали. Все взяли. У меня каждый год по 90-100 стран с посещением, — цитирует Илюмжинова РИА «Новости» со ссылкой на Р-Спорт.

По словам бывшего президента Калмыкии, американские дипломаты заявили, что вызовут его на собеседование еще раз.

- Они взяли все на изучение и сказали, что в ближайшее время они пригласят еще на собеседование, потому что решение принимается не в посольстве и не в Госдепе, а в администрации президента США. Я жду. Они взяли отпечатки пальцев, мой паспорт попросили оставить, — добавил Илюмжинов.

Ранее президент ФИДЕ подал в суд на Министерство финансов США за то, что оно включило его в санкционный список и тем самым ограничило его возможности как главы международной шахматной организации.

Илюмжинов требует от Минфина США извинений и компенсации причиненного ущерба в размере 50 миллиардов долларов.

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