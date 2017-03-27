Илюмжинов потребовал от ФИДЕ опровергнуть его отставку

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов направил исполнительному директору организации Найджелу Фримену письмо, в котором призвал опубликовать опровержение о своей отставке.

«Уважаемый Найджел, я уже отмечал, что опубликованная на сайте ФИДЕ информация о моей предполагаемой отставке не соответствует действительности. Как президент ФИДЕ я призываю вас опубликовать письмо с моим опровержением», - цитирует выдержку из послания «Газета.Ru».

Илюмжинов также предупредил все шахматное сообщество, что не намерен покидать свой пост, а сообщение об отставке являются всего лишь слухами и спекуляциями.