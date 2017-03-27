Илюмжинов потребовал от ФИДЕ опровергнуть его отставку
Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов направил исполнительному директору организации Найджелу Фримену письмо, в котором призвал опубликовать опровержение о своей отставке.
«Уважаемый Найджел, я уже отмечал, что опубликованная на сайте ФИДЕ информация о моей предполагаемой отставке не соответствует действительности. Как президент ФИДЕ я призываю вас опубликовать письмо с моим опровержением», - цитирует выдержку из послания «Газета.Ru».
Илюмжинов также предупредил все шахматное сообщество, что не намерен покидать свой пост, а сообщение об отставке являются всего лишь слухами и спекуляциями.
Следующая новость Российский суд заочно арестовал Яценюка
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии