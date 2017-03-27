Илюмжинов подал в отставку с поста президента ФИДЕ

Официальный сайт Международной федерации шахмат сообщил, что президент организации Кирсан Илюмжинов подал в отставку.

«В конце заседания совета FIDE, состоявшегося в Афинах 26 марта, Илюмжинов объявил о своей отставке с должности президента организации. Президентский совет FIDE был официально осведомлен об этом решении. Внеочередное заседание президентского совета пройдет в апреле», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 года. Под его руководством мировые шахматы преодолели раскол, и чемпионаты мира стали вновь проводиться под эгидой только одной организации.

В то же время из-за введенных против бывшего президента Калмыкии санкций он не смог присутствовать в 2016 году на Матче за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсоном и россиянином Сергеем Карякиным, поскольку США запретили президенту ФИДЕ въезд в страну.