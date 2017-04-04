Илюмжинов открыл в США благотворительный фонд

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов зарегистрировал благотворительный фонд Kirsan Fund в США.

Деятельность фонда будет охватывать оба американских континента. В дальнейших планах Илюмжинова – открытие аналогичных фондов в Брюсселе и Сеуле. В каждый из них он намерен вложить по 10 миллионов долларов.

«Помимо профессионального спорта, я намерен сконцентрировать внимание на развитии шахмат, добиться, чтобы шахматы стали народной игрой. Все, кто действительно привержен духу шахмат и принципам FIDE, могут принять участие в работе организованных мною фондов», - цитирует Илюмжинова ТАСС.

Глава FIDE пояснил, что намерен довести число людей, увлеченных шахматами, до одного миллиарда.