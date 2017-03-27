Илюмжинов назвал сообщение о его отставке происками некоторых членов ФИДЕ
Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов опроверг сообщение о том, что он подал в отставку, опубликованное на официальном сайте организации.
- Я продолжаю занимать свой пост и не собираюсь его покидать, - заявил Илюмжинов «Интерфаксу».
По его словам, публикация на сайте является «провокацией со стороны ряда членов ФИДЕ».
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