Илюмжинов назвал сообщение о его отставке происками некоторых членов ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов опроверг сообщение о том, что он подал в отставку, опубликованное на официальном сайте организации.

- Я продолжаю занимать свой пост и не собираюсь его покидать, - заявил Илюмжинов «Интерфаксу».

По его словам, публикация на сайте является «провокацией со стороны ряда членов ФИДЕ».