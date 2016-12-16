Илья Яшин и треть членов политсовета вышли из партии ПАРНАС

На Федеральном политсовете накануне съезда ПАРНАСа заместитель председателя Илья Яшин и еще примерно треть членов политсовета объявили о своем выходе из партии.

Такое же решение приняли Николай Сорокин, Тамара Лежнина, Надежда Митюшкина, Игорь Харичев, Вадим Прохоров, а также около 10 руководителей региональных организаций, включая Новосибирск, Кострому, Иваново, Тверь, - сообщил Яшин РИА «Новости».

- Часть наших коллег, видимо, покинет партию завтра, заявив об этом во время съезда, — добавил он.

Как подчеркнул собеседник агентства, он продолжит свою деятельность в движении «Солидарность», в котором состоит с момента основания, то есть с 2008 года.

Ранее сообщалось, что в субботу, 17 декабря состоится съезд ПАРНАСа, на котором будет обсуждаться вопрос смены руководства партии.