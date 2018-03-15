Илья Ковальчук оценил подаренный BMW в 7 млн рублей

Олимпийский чемпион, хоккеист Илья Ковальчук решил продать за 7,1 миллиона рублей автомобиль BMW, подаренный ему за победу в финале ОИ-2018 в Пхенчхане.

«Покупателя покажем в выпуске ДХ и на Камеди. Все деньги отправим на доброе дело!», - написал спортсмен в своем Instagram.

Ранее о решении продать полученные в подарок машины также заявили фристайлист Илья Буров и фигуристка Екатерина Боброва.