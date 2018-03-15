Илья Ковальчук оценил подаренный BMW в 7 млн рублей
Олимпийский чемпион, хоккеист Илья Ковальчук решил продать за 7,1 миллиона рублей автомобиль BMW, подаренный ему за победу в финале ОИ-2018 в Пхенчхане.
«Покупателя покажем в выпуске ДХ и на Камеди. Все деньги отправим на доброе дело!», - написал спортсмен в своем Instagram.
Ранее о решении продать полученные в подарок машины также заявили фристайлист Илья Буров и фигуристка Екатерина Боброва.
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