Илья Глазунов будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Народного художника Советского Союза Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает Газета.ru, такое решение руководство столицы приняло после того, как к ним обратились родственники художника.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной художника.