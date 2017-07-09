Илья Глазунов будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Народного художника Советского Союза Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Как сообщает Газета.ru, такое решение руководство столицы приняло после того, как к ним обратились родственники художника.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной художника.
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