Илон Маск выведет СМИ на «чистую воду»

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен создать сервис, с помощью которого пользователи смогут формировать рейтинг журналистов, а также оценивать правдивость материалов, вышедших в различных СМИ.

«Думаю о том, чтобы назвать его Pravdа», - написал Маск на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По его словам, новый сервис будет защищен от ботов, а также будет разоблачать каждого, кто их использует для дезинформации, сообщает «Национальная служба новостей».