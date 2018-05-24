Илон Маск выведет СМИ на «чистую воду»
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен создать сервис, с помощью которого пользователи смогут формировать рейтинг журналистов, а также оценивать правдивость материалов, вышедших в различных СМИ.
«Думаю о том, чтобы назвать его Pravdа», - написал Маск на своей странице в сети микроблогов Twitter.
По его словам, новый сервис будет защищен от ботов, а также будет разоблачать каждого, кто их использует для дезинформации, сообщает «Национальная служба новостей».
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