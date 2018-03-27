Илон Маск выпустит конструктор из кирпичей

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал старт продаж конструкторов из кирпичей с замковым соединением.

Производство конструтров «для взрослых» займется компания Маска под названием The Boring Company.

По словам Маска, для производства кирпичей с замковым соединением будут использовать породу, которая применяется его компанией при работах над решением проблемы пробок в подземных тоннелях.

Первый набор «взрослого Lego» будет посвящен древнему Египту, сообщает «Экономика сегодня».