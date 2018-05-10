Илон Маск стал «своим» для британских ученых

Глава компаний Tesla и Space X Илон Маск принят в Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе.

По мнению членов общества, проекты Маска в сфере электротранспорта, спутниковой связи, освоения космоса достойны высоких оценок, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Лондонское королевское общество ученых было основано в XVII веке. В свое время в его состав входили Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Майкл Фарадей и другие научные светила.

Новости по теме
Теги:
Персоны: ученые
Следующая новость На Югре предлагают ввести «сухой закон»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО