Илон Маск стал «своим» для британских ученых

Глава компаний Tesla и Space X Илон Маск принят в Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе.

По мнению членов общества, проекты Маска в сфере электротранспорта, спутниковой связи, освоения космоса достойны высоких оценок, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Лондонское королевское общество ученых было основано в XVII веке. В свое время в его состав входили Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Майкл Фарадей и другие научные светила.