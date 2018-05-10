Илон Маск стал «своим» для британских ученых
Глава компаний Tesla и Space X Илон Маск принят в Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе.
По мнению членов общества, проекты Маска в сфере электротранспорта, спутниковой связи, освоения космоса достойны высоких оценок, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Лондонское королевское общество ученых было основано в XVII веке. В свое время в его состав входили Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Майкл Фарадей и другие научные светила.
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