Илон Маск решил стать комиком
Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил стать комиком.
Он намерен собственное юмористическое шоу и уже договорился о сотрудничестве с авторами агентства сатирических новостей The Onion.
Маск признался, что комедия — следующий этап в его жизни после разработки электромобилей и освоения космоса, сообщает Life.
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