Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил стать комиком.

Он намерен собственное юмористическое шоу и уже договорился о сотрудничестве с авторами агентства сатирических новостей The Onion.

Маск признался, что комедия — следующий этап в его жизни после разработки электромобилей и освоения космоса, сообщает Life.